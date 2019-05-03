Сумские копы остановили вдрызг пьяного иностранца за рулем Патрульные продолжают выявлять иностранцев-правонарушителей в рамках операции «Мигрант».

На днях, на улице Линейной, экипаж патрульных заметил автомобиль Volkswagen Golf, водитель которого подозрительно маневрировал на дороге, чем подвергал других участников дорожного движения опасности. За рулем легковушки стражи порядка обнаружили 22-летнего иностранца, который вообще не имел водительского удостоверения. К тому же, он имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило пребывание иностранца в нетрезвом состоянии. Результат показал 2,48 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на руководителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, а также отстранили мужчину от управления автомобилем.