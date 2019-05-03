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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10118

Сумские копы остановили вдрызг пьяного иностранца за рулем

Патрульные продолжают выявлять иностранцев-правонарушителей в рамках операции «Мигрант».

На днях, на улице Линейной, экипаж патрульных заметил автомобиль Volkswagen Golf, водитель которого подозрительно маневрировал на дороге, чем подвергал других участников дорожного движения опасности. За рулем легковушки стражи порядка обнаружили 22-летнего иностранца, который вообще не имел водительского удостоверения. К тому же, он имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило пребывание иностранца в нетрезвом состоянии. Результат показал 2,48 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на руководителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, а также отстранили мужчину от управления автомобилем.

Право Пьяный за рулем
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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