На Сумщине призыв выполнили на 63%

Успешно весенний призыв проводят Сумской и Роменский районы, где плановые задания уже выполнены на 100%. Также в Белопольском районе задания по призыву выполнено на 81%, а в Шосткинском районе – на 86%. В других районах и городах области ситуация хуже: г. Ахтырка - 52%., г. Конотоп - 49%, г. Глухов - 40%, Глуховский район - 56%, Конотопский район - 48%, Середина-Будский район - 44%, Недригайловский район - 38%, Ахтырский район - 32%.
Об этом сообщили во время видеоселекторного совещания в облгосадминистрации по вопросам проведения весеннего призыва граждан Украины на срочную военную службу.
Начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко указал на основные причины, влияющие на результаты проведения призыва в области. В частности это неудовлетворительное оповещения призывников, неправильно организованные мероприятия по вручению повесток и низкий уровень отработки именных сообщений (розыск призывников).
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