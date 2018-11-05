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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33335

На Сумщине призыв выполнили на 63%

На сегодня Сумская область выполнила на 63% задание по призыву на срочную военную службу.

Успешно весенний призыв проводят Сумской и Роменский районы, где плановые задания уже выполнены на 100%. Также в Белопольском районе задания по призыву выполнено на 81%, а в Шосткинском районе – на 86%. В других районах и городах области ситуация хуже: г. Ахтырка - 52%., г. Конотоп - 49%, г. Глухов - 40%, Глуховский район - 56%, Конотопский район - 48%, Середина-Будский район - 44%, Недригайловский район - 38%, Ахтырский район - 32%.

Об этом сообщили во время видеоселекторного совещания в облгосадминистрации по вопросам проведения весеннего призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко указал на основные причины, влияющие на результаты проведения призыва в области. В частности это неудовлетворительное оповещения призывников, неправильно организованные мероприятия по вручению повесток и низкий уровень отработки именных сообщений (розыск призывников).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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