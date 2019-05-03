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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35368

На Сумщине будут судить за взятку госаудитора

На Сумщине до 10 лет лишения свободы грозит заместителю начальника отдела Госаудитслужбы за вымогательство и получение взятки.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела Управления Северо-Восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Сумской области, который требовал 3 тыс. грн и талоны на 80 л горючего от директора одного из предприятий области после проведения ревизии за невключение в справку сведений о якобы выявленных нарушениях.

Указанное должностное лицо было разоблачено 13 ноября 2018 года сотрудниками прокуратуры, Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ НП в Сумской области во время получения 5 тыс. 500 грн от руководителя предприятия.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Госаудитслужба
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