На Сумщине будут судить за взятку госаудитора

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела Управления Северо-Восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Сумской области, который требовал 3 тыс. грн и талоны на 80 л горючего от директора одного из предприятий области после проведения ревизии за невключение в справку сведений о якобы выявленных нарушениях.
Указанное должностное лицо было разоблачено 13 ноября 2018 года сотрудниками прокуратуры, Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ НП в Сумской области во время получения 5 тыс. 500 грн от руководителя предприятия.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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