Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53244

В центре Сум теперь вместо лободы цветы

Сумские коммунальщики справились за один день.

После вчерашней публикации фото вазона возле Сумской мэрии, в котором вместо цветов, росли сорняки, теперь в том же вазоне уже цветут цветы.

Фото, как и вчера, сделал главный архитектор области Олег Кривцов.

Общество Вазоны Дырища ЖКХ Цветы
view counter

По тематике

Дырища ЖКХ: в центре Сум в вазонах растут сорняки
Вчера 12:31

Дырища ЖКХ: в центре Сум в вазонах растут сорняки

Под стенами Сумской мэрии в городских вазонах вместо цветов растет лобода....

14.05.2019 11:12

Дырища ЖКХ: спасатели помогли сумчанке, которая упала в канализационный колодец

13 мая в 23:55 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото)
21.04.2019 14:58

На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото)

Сумская полиция выясняет обстоятельства травмирования человека в центре города....

В Сумах появилась новая «достопримечательность»
19.04.2019 18:26

В Сумах появилась новая «достопримечательность»

В результате подтопления в Сумах образовался провал в Сквере влюбленных за Троицким мостом....

Зеленстроевцы украсили Театральную площадь в Сумах
07.06.2018 12:54

Зеленстроевцы украсили Театральную площадь в Сумах

Работники КП «Зеленстрой» в среду, 6 июня, выполнили вертикальное озеленение Театральной площади....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.