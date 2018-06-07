В центре Сум теперь вместо лободы цветы Сумские коммунальщики справились за один день.

После вчерашней публикации фото вазона возле Сумской мэрии, в котором вместо цветов, росли сорняки, теперь в том же вазоне уже цветут цветы. Фото, как и вчера, сделал главный архитектор области Олег Кривцов.