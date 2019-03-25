Сумчанам розкажуть правду та міфи про здорове харчування Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Правда та міфи про здорове харчування», що відбудеться 21 травня. Початок – о 18:30.

Чи все, що говорять про здорове харчування, правда? Якими принципами варто послуговуватися при виборі раціону? Як не нашкодити своєму здоров’ю? Про це та інше під час зустрічі розповість Наталія Кучма.

Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Вхід вільний.