Сумчанам розкажуть правду та міфи про здорове харчування

Чи все, що говорять про здорове харчування, правда? Якими принципами варто послуговуватися при виборі раціону? Як не нашкодити своєму здоров’ю? Про це та інше під час зустрічі розповість Наталія Кучма.
Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід вільний.
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