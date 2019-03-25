Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44251

Сумчанам розкажуть правду та міфи про здорове харчування

Книгарня «Є» запрошує на лекцію «Правда та міфи про здорове харчування», що відбудеться 21 травня. Початок – о 18:30.

Чи все, що говорять про здорове харчування, правда? Якими принципами варто послуговуватися при виборі раціону? Як не нашкодити своєму здоров’ю? Про це та інше під час зустрічі розповість Наталія Кучма.

Наталія Кучма – к.мед.наук, асистент кафедри внутрішньої медицини Медичного інституту СумДУ, лікар-терапевт.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Вхід вільний.

Общество Здоровое питание Книгарня Є Лекция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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