На Сумщине за день нашли полторы сотни устаревших боеприпасов

Данные боеприпасы, ранее обнаружили в в с. Перекоповка Роменского района в поле на расстоянии до 1,8 км от жилых домов. Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.
В этот же день в 16:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестных предметов, внешне похожих на устаревшие боеприпасы в том же селе. Взрывоопасные предметы обнаружили в лесу в 500 м от жилых домов. По прибытию спасатели идентифицировали находки как 5 122-мм. артиллерийских снарядов, 14 45-мм. артиллерийских снарядов, 127 50-мм. минометных мин, 29 авиационных пневматических универсальных взрывателей.
На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).
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