Сумская студентка выиграла «бронзу» Суперлиги Беларуси по гандболу 15 мая состоялись последние матчи Суперлиги Беларуси по женскому гандболу сезона 2018/2019.

Студентка СумГУ Светлана Петренко, еще в прошлом году играла в родном ГК «СумДУ», в межсезонье была приглашена на просмотр к представителю Белорусской Суперлиги - ГК «Городничанка». Игрок и команда пришли к согласию и не прогадали. Светлана хорошо влилась к своему новому коллективу и помогла своей команде стать бронзовым призером Суперлиги Беларуси сезона 2018/2019.