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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31179

Сумская студентка выиграла «бронзу» Суперлиги Беларуси по гандболу

15 мая состоялись последние матчи Суперлиги Беларуси по женскому гандболу сезона 2018/2019.

Студентка СумГУ Светлана Петренко, еще в прошлом году играла в родном ГК «СумДУ», в межсезонье была приглашена на просмотр к представителю Белорусской Суперлиги - ГК «Городничанка». Игрок и команда пришли к согласию и не прогадали. Светлана хорошо влилась к своему новому коллективу и помогла своей команде стать бронзовым призером Суперлиги Беларуси сезона 2018/2019.

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«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
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12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
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CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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