Сумская студентка выиграла «бронзу» Суперлиги Беларуси по гандболу

Студентка СумГУ Светлана Петренко, еще в прошлом году играла в родном ГК «СумДУ», в межсезонье была приглашена на просмотр к представителю Белорусской Суперлиги - ГК «Городничанка». Игрок и команда пришли к согласию и не прогадали. Светлана хорошо влилась к своему новому коллективу и помогла своей команде стать бронзовым призером Суперлиги Беларуси сезона 2018/2019.
Сегодня, 10 мая, в Южном прошла вторая игра бронзовой серии до двух побед в чемпионате Украины по гандболу среди женских...
Сегодня, 7 мая, в Херсоне стартовала серия до двух побед за бронзовые медали чемпионата Украины по гандболу в Суперлиге....
Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» стала бронзовым призером чемпионата Украины «Стремительный мяч» по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р....
2-4 мая в Ужгороде прошел первый круг стыковых матчей за 5-8 места женской гандбольной Высшей лиги Украины....
26-27 апреля прошел последний тур чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....