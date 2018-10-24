В деле силовиков, которые прессовали сумских майдановцев, будут слушать свидетелей

Судебное разбирательство уголовного производства по обвинительному акту по обвинению бывших прокурора прокуратуры г. Сумы С. и следователя следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П., обвиняемых по ч. 2 ст. 372 УК Украины, отложено для вызова свидетелей на 10:00 3 июня.
Председательствующий судья - Терещенко А.И.
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Для информации: бывший прокурор прокуратуры г. Сумы С. обвиняется в том, что своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновных Т.А., Т.Ю. и 28 января 2014 года заведомо невиновного К. к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины.
Бывший следователь следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области П. своими умышленными действиями, которые заключались в привлечении 27 января 2014 года заведомо невиновного Т. к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также сопряженное с другой фальсификацией, совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 372 УК Украины.
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