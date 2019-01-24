На «Сумыхимпром» погиб человек

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиру Биганову. Предварительно, событие квалифицировано как несчастный случай. Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сообщила, что, предварительно, мужчина с высоты около 5 метров упал в емкость с кислотой. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. На место работает следственно-оперативная группа.
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