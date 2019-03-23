Жители Сумщины протестуют против закрытия единственного терапевтического стационара В четверг, 16 мая, возле Свесской поликлиники и больницы около 200 местных жителей протестовали против закрытия терапевтического отделения – единственного в 7,5-тысячном населенном пункте круглосуточного стационара, в котором свессяне с тяжелыми состояниями организма могли получить неотложную помощь и пройти реабилитацию.

На митинге присутствовали глава Ямпольской районной администрации Ирина Панченко, свесский поселковый глава Юрий Филонов и главврач Ямпольской районной больницы Вадим Бойчун, по распоряжению которого в Свессе начата процедура закрытия стационара, пишет /yampil.info

Терапевтическое отделение Свесской поликлиники рассчитано на 6 коек (12 человек), но обслуживало до 17-ти пациентов одновременно (свыше 300 больных в год). На момент закрытия на лечении в нем находились 9 человек, в том числе двое – с инфарктом и двое – с инсультом. Отделение обеспечивало восемь рабочих мест (7,5 ставки).

По утверждению одного из организаторов акции протеста, местной активистки Наталии Листопад, терапевтическое отделение Свесской поликлиники помогало спасать жизни множеству пожилых свессян, в том числе одному из ее родственников. Закрытие единственного круглосуточного стационара, несомненно, повысит уровень смертности в пгт Свесса, так как не все больные смогут пережить ухабистую дорогу от Свессы до больницы в Ямполе.

По утверждению организаторов акции, объективных оснований для закрытия терапевтического отделения в Свессе нет. Местные жители связывают это решение с состоявшимся несколькими днями ранее собранием в ДК и считают его расправой за то, что свесский поссовет и население противодействуют планам районных властей включить Свессу в состав ямпольской громады. В прошлую пятницу, 11 мая, в свесском Дворце культуры жители поселка провели встречу и собрали около 1000 подписей, чтобы не менять план по созданию трех громад. Спустя пару дней появилась новость о скором закрытии стационара.

После митинга возле Свесской поликлиники врачам неофициально было озвучено компромиссное решение – терапевтическое отделение не закроют, если поссовет Свессы будет выделять 50% средств на его содержание – это 25 000 гривен в месяц. Сейчас 100% финансирования поступает из Ямпольской больницы. По словам врачей свесской поликлиники, в ближайшие дни сотрудники свесского поссовета осуществят юридическую проверку законности такого способа финансирования, и если он окажется невозможным – свессянам нужно будет ехать митинговать в Ямполь к зданию районной администрации.