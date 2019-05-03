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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:291

В Сумах пьяный водитель попал в аварию (видео)

Патрульные составили два протокола на нетрезвого виновника ДТП.

Происшествие случилось на улице Нижнесыроватская. На линию 102 обратился сам водитель автомобиля Geely.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель легковушки не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень. Вследствие данных действий, как автомобиль, так и бордюр были повреждены.

Во время проверки документов и общения с мужчиной полицейские заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь, только заметил, что это было вечером.

В присутствии двух свидетелей руководитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,15 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на гражданина два административных протокола - ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
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