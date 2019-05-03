В Сумах пьяный водитель попал в аварию (видео)

Происшествие случилось на улице Нижнесыроватская. На линию 102 обратился сам водитель автомобиля Geely.
Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель легковушки не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень. Вследствие данных действий, как автомобиль, так и бордюр были повреждены.
Во время проверки документов и общения с мужчиной полицейские заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь, только заметил, что это было вечером.
В присутствии двух свидетелей руководитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,15 промилле алкоголя.
Инспекторы составили на гражданина два административных протокола - ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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