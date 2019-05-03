Жительница Шостки «купила» виртуального кота за реальные 4 тысячи гривен Женщина доверилась Интернет-продавцу элитного котенка и потеряла почти 4000 гривен.

Найдя на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже котенка породы «Мейн - кун», стоимостью 3000 гривен, 40-летняя жительница Шостки сразу позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Во время беседы с продавцом, последний выдвинул условие обязательной полной предоплаты на номер банковской карты. Только после этого он обязуется отправить котенка с проводником поезда в Киев, где женщина сможет его забрать. Чтобы покупатель не сомневалась в его порядочности, даже прислал фото паспорта.

Женщина перечислила 3000 гривен за котенка и 980 гривен за специальный корм для него. После этого продавец перестал выходить на связь с ней, а объявления удалил из сети.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски аферистов и устанавливаются владелец этого паспорта. Правоохранители снова обращаются к гражданам с предостережением быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. И советуют не отправлять предоплату за заказанный товар, а рассчитываться за него при получении.