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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24261

Городские власти дали отписку о ремонте подъезда к сумской школе

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Подъезд к школе № 9».

«1. К школе № 9 подвозят детей, также дети сами возвращаются из школы или идут в нее.

2. Автошкола на Даргомыжского - это же школа с историей ее все знают в городе, а подъезда к ней нет со стороны улицы Харьковской.

Итого: дорога от поворота с ул. Харьковской по ул. Даргомыжского и к этой школы № 9 и до автошколы как после 2-й мировой», - писал автор петиции Вилимец Антон Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция об осуществлении капитального ремонта дороги по ул. Даргомыжского в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением подготовлен соответствующий проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении петиции по капитальному ремонту дороги по ул. Даргомыжского».

Данный проект решения Сумского городского совета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение сессии Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».

Ответ подписан мэром Сум Александром Лысенко, которые еще пять лет назад говорил, что нужно срочно сделать подходы и подъезды ко всем школам, детсадам и больницам в городе, однако спустя пару лет перестал интересоваться этим вопросом, хотя периодически говорит, что работа кипит…

Общество Петиция Подходы к школам Ремонт дорог
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