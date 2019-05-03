Сумчанам покажуть «Гру Світла» 18 травня о 18:30 Оксана Хоруженко у міській галереї презентує першу персональну виставку.

Оксана Хоруженко народилася і виросла у Сумах. Навчалася за спеціальністю менеджмент, але завжди творила мистецтво. У 2011 році почала навчатися у студії Бориса Данченка під керівництвом Артема Водяника. З 2012 року створює керамічні мереживні міні-скульптури.

Художниці завжди подобались вітражі та їх відображення, як світло грає зі склом. З часом, вона подумала, що кераміка так само може створювати гру зі світлом. Першою скульптурою була риба. Після риби експериментувала з іншими формами.