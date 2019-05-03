Сумчанам покажуть «Гру Світла»

Оксана Хоруженко народилася і виросла у Сумах. Навчалася за спеціальністю менеджмент, але завжди творила мистецтво. У 2011 році почала навчатися у студії Бориса Данченка під керівництвом Артема Водяника. З 2012 року створює керамічні мереживні міні-скульптури.
Художниці завжди подобались вітражі та їх відображення, як світло грає зі склом. З часом, вона подумала, що кераміка так само може створювати гру зі світлом. Першою скульптурою була риба. Після риби експериментувала з іншими формами.
«У моєму світосприйнятті все є Гра Світла в обмеженій формі: коли форма занадто щільна - світла замало або взагалі не видно, коли форма відсутня - світло безмежно заповнює простір, а от коли форма має проСвіти, розгортається чарівний танок візерунків, кожний унікальний і досконалий в своєму прояві бо Світло робить "великолепным" будь-яку форму і будь-який візерунок» - говорить авторка.
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