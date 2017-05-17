Завтра у Сумах пройде День «Є» День Європи – щорічне свято миру та єдності в країнах Європейського союзу.

Отже, якою буде програма Дня «Є» цього року:

У суботу з 11:00 до 11:50 на площі Незалежності відбудеться флешмоб «Еко Суми» за участі 600 учасників від 30 шкільних євроклубів.

Офіційне відкриття свята розпочнеться о 12:00 у сквері ім. Т. Г. Шевченка. У програмі: презентація ігрозон «День «Є» - ігрова зала під відкритим небом», ярмарок-продаж еко-сумок, флешмоб «Еко-сумки», дефіле переможців проекту «Еко-сумки для еко Сум», музична площадка за участі вокальних та хореографічних колективів закладів освіти, гігантські настільні ігри, концертна программа, мовні та культурні експрес-курси від носіїв іноземних мов.

Окрім цього, з 12:00 до 16:00 сумчани зможуть отримати консультацію від представників Інформаційного центру Erasmus+ Youth в Україні. Зокрема, усім бажаючим розкажуть про цілі, завдання та пріоритети програм ERASMUS+ та Європейський корпус солідарності, які типи молодіжних проектів підтримує програма ERASMUS+, де шукати можливості для міжнародного волонтерства тощо.

Консультанти Інформаційного центру Erasmus+ Youth в Україні дадуть відповіді на всі ваші запитання та поділяться власним досвідом.

Усі заходи відбудуться за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Сумської міської ради.