Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29218

Завтра у Сумах пройде День «Є»

День Європи – щорічне свято миру та єдності в країнах Європейського союзу.

Отже, якою буде програма Дня «Є» цього року:

У суботу з 11:00 до 11:50 на площі Незалежності відбудеться флешмоб «Еко Суми» за участі 600 учасників від 30 шкільних євроклубів.

Офіційне відкриття свята розпочнеться о 12:00 у сквері ім. Т. Г. Шевченка. У програмі: презентація ігрозон «День «Є» - ігрова зала під відкритим небом», ярмарок-продаж еко-сумок, флешмоб «Еко-сумки», дефіле переможців проекту «Еко-сумки для еко Сум», музична площадка за участі вокальних та хореографічних колективів закладів освіти, гігантські настільні ігри, концертна программа, мовні та культурні експрес-курси від носіїв іноземних мов.

Окрім цього, з 12:00 до 16:00 сумчани зможуть отримати консультацію від представників Інформаційного центру Erasmus+ Youth в Україні. Зокрема, усім бажаючим розкажуть про цілі, завдання та пріоритети програм ERASMUS+ та Європейський корпус солідарності, які типи молодіжних проектів підтримує програма ERASMUS+, де шукати можливості для міжнародного волонтерства тощо.

Консультанти Інформаційного центру Erasmus+ Youth в Україні дадуть відповіді на всі ваші запитання та поділяться власним досвідом.

Усі заходи відбудуться за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Сумської міської ради.

Общество День Европы
view counter

По тематике

Як у Сумах відзначать День Європи
15.05.2019 09:37

Як у Сумах відзначать День Європи

Програма заходів з нагоди відзначення Дня Європи в місті Суми....

В Сумах отметили День Европы
21.05.2018 10:09

В Сумах отметили День Европы

19 мая сумчане отметили День Европы....

19 мая в истории
19.05.2018 09:06

19 мая в истории

19 мая именины празднуют: Илларион, Василий, Денис, Иван, Михаил....

17.05.2018 08:09

19 травня – День Європи в Сумах

19 травня в Сумах відзначатимуть День Європи....

17.05.2017 17:50

Вихідними у Сумах відзначать Дні Європи

Вже традиційно у травні в Сумах відзначатимуть Дні Європи....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.