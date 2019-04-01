Сумские вольники - чемпионы ФСО «Динамо» Украины 14-16 мая в Харькове состоялся Чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения, которые представляют физкультурно-спортивное общество «Динамо».

В соревнованиях приняли участие около 120 юных спортсменов со всей Украины. В общем зачете среди юношей сумчане одержали победу с более чем 50-очковым преимуществом.

В личном зачете в копилке сумчан 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Чемпионами стали сумчане Максим Козырь (весовая категория до 51 кг), Вадим Пономаренко (71 кг) и Илья Котовский (80 кг).

Серебряные призеры: Владимир Мусиенко (65 кг) и Олег Легкий (92 кг), бронзовые: Виктор Шутько (51 кг), Сергей Мусиенко (60 кг) и Александр Горобченко (68 кг). Подготовили спорстменов тренеры В.В. Мурачов, Зима В.В., Федина С.И., Скварча С.К. и Скварча А.К.