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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юні мовознавці з Сум перемогли в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбулось урочисте закриття ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

До числа переможців увійшли дві сумчанки: п’ятикласниця школи № 12 імені Б. Берестовського Тетяна СТОЯН (учитель Любов КОСТЕНКО) та восьмикласниця школи № 21 Катерина СЕРГІЄНКО (учитель Наталія ОХРІМЕНКО).

Юні мовознавці отримали дипломи переможців від Ліги українських меценатів та Міністерства освіти і науки України. Сергієнко Катерина була нагороджена премією імені Євгена Маланюка, а Стоян Тетяна – премію фармацевтичної фірми «Дарниця».

Общество Конкурс им. Петра Яцыка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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