Юні мовознавці з Сум перемогли в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика

До числа переможців увійшли дві сумчанки: п’ятикласниця школи № 12 імені Б. Берестовського Тетяна СТОЯН (учитель Любов КОСТЕНКО) та восьмикласниця школи № 21 Катерина СЕРГІЄНКО (учитель Наталія ОХРІМЕНКО).

Юні мовознавці отримали дипломи переможців від Ліги українських меценатів та Міністерства освіти і науки України. Сергієнко Катерина була нагороджена премією імені Євгена Маланюка, а Стоян Тетяна – премію фармацевтичної фірми «Дарниця».