Юні мовознавці з Сум перемогли в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика

До числа переможців увійшли дві сумчанки: п’ятикласниця школи № 12 імені Б. Берестовського Тетяна СТОЯН (учитель Любов КОСТЕНКО) та восьмикласниця школи № 21 Катерина СЕРГІЄНКО (учитель Наталія ОХРІМЕНКО).
Юні мовознавці отримали дипломи переможців від Ліги українських меценатів та Міністерства освіти і науки України. Сергієнко Катерина була нагороджена премією імені Євгена Маланюка, а Стоян Тетяна – премію фармацевтичної фірми «Дарниця».
Три учениці освітніх закладів області здобули призові місця на всеукраїнському етапі мовознавчого конкурсу імені Петра Яцика, повідомляє Департамент освіти і...
Сумские школьники приняли участие во II (городском) этапе XVIII Международный конкурса по украинскому языку им. П. Яцыка....
В Сумах состоялся II этап-XIV Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцыка....
Двое сумчанок - победительниц XV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка - удостоены стипендии Президента Украины....