Тростянчанин надругался над могилой В Тростянецком районе работники полиции разоблачили мужчину в совершении кражи металлической вазы с захоронения.

К участковому офицеру Тростянецкого отделения полиции обратился житель села Боромля и сообщил, что во время посещения могилы своего отца обнаружил, что памятник разломан и исчезла металлическая ваза для цветов, которая была вмонтирована в камень.

В ходе проведения проверки по данному сообщению участковый установил лицо, совершившее данное преступление. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 54-летний житель села Боромля, который и в настоящее время находится под следствием за совершение кражи. К надругательству над могилой его подтолкнула жажда наживы, ведь похищенную металлическую вазу злоумышленник пытался сдать на скупку металлов, но ответственные граждане отказывались принимать такое изделие.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. За эти действия законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Решается вопрос об объявлении лицу о подозрении в совершении преступления », - рассказал начальник Тростянецкого отделения полиции Александр Гресь.