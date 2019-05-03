Сумские футболистки в шаге от медалей на Универсиаде

В этом году за награды боролись 7 команд. Команда Сумской области, которая в основном из студенток СумГУ, в матче 1/4 сразу попала на непростого соперника - команду Киевской области (университет им. Бориса Гринченко). Несмотря на именитого соперника, наши девушки смогли выложиться на 200 процентов и одержали победу 2:1.
В полуфинале простых соперников уже не было. В матче с командой Тернополя, истощенные после тяжелой первой игры, сумские девушки потерпели поражение 0:2, а в матче за третье место команда Сумской области уступили сборной Хмельницкой области со счетом 1:4. В итоге 4-ая ступенька.
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