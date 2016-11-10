Директор художественного музея показала, в каком состоянии ее музей Директор Сумского областного художественного музея Надежда Юрченко в День музеев показала, в каком состоянии находится фасад музея.

Фото она выложила на своей странице в Фейсбуке.

Напомним: в конце прошлого года на ремонт музея обещали выделить 9 млн грн. И это только на первый этап – проектно-сметную документацию, канализацию и вентиляцию.