Директор художественного музея показала, в каком состоянии ее музей

Фото она выложила на своей странице в Фейсбуке.
Напомним: в конце прошлого года на ремонт музея обещали выделить 9 млн грн. И это только на первый этап – проектно-сметную документацию, канализацию и вентиляцию.
К 80-летию образования Сумской области в Сумском областном художественном музее им. Н. Онацкого состоялся вернисаж-выставок....
На первый этап реконструкции помещения областного художественного музея имени Никанора Онацкого выделено 9 миллионов гривен из областного бюджета....
На днях исполняется 100 лет с тех пор, как в Сумы из Киева перевезли лучшую часть частного музея Оскара Германовича...
В Сумском областном художественном музее им. Н.Онацкого к 130-летию со дня рождения сумского скульптора, кинорежиссера и драматурга Ивана Кавалеридзе открылась...
В Сумском областном художественном музее им. Никанора Онацкого ко Дню украинской письменности и языка и к Всеукраинскому Дню работников культуры...