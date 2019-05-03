"Сумы" установили антирекорд

Матч 29-го тура, который вполне возможно бы последним домашним для "Сум" из-за скандала с договорными матчами, завершился безоговорочной победой гостей 0:8.
Голы: Радченко, 18, 44, 67, Ковалев, 37, Кравченко, 54, Яцюченко, 60 (авт.), Берко, 74, Сартина, 83
ПФК "Сумы": Зеленский, Веремеев, Радомский, Божий, Курусь, Керножицкий, Шморгун, Шаповаленко, Яцюченко, Гречихин, Андрусенко
МФК "Николаев": Крюков, Билык, Кушниренко, Ляшевский, Цапий, Куксенко, Витенчук, Ковалев, Радченко, Кравченко, Берко Предупреждения: Веремеев, 45+1 - Цапий, 16, Кушниренко, 22, Берко, 56, Сартина, 90+1
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