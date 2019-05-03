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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:00313

"Сумы" установили антирекорд

Сегодня 19 мая ПФК "Сумы" принимал МФК "Николаев ".

Матч 29-го тура, который вполне возможно бы последним домашним для "Сум" из-за скандала с договорными матчами, завершился безоговорочной победой гостей 0:8.

Голы: Радченко, 18, 44, 67, Ковалев, 37, Кравченко, 54, Яцюченко, 60 (авт.), Берко, 74, Сартина, 83

ПФК "Сумы": Зеленский, Веремеев, Радомский, Божий, Курусь, Керножицкий, Шморгун, Шаповаленко, Яцюченко, Гречихин, Андрусенко

МФК "Николаев": Крюков, Билык, Кушниренко, Ляшевский, Цапий, Куксенко, Витенчук, Ковалев, Радченко, Кравченко, Берко Предупреждения: Веремеев, 45+1 - Цапий, 16, Кушниренко, 22, Берко, 56, Сартина, 90+1

"Сумы" потерпели самое крупное поражение в своей истории.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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