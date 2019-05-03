Сумчанка выиграла кубок Европы по спортивной ходьбе

Скороходы соревновались как в индивидуальном зачете, так и в командном (учитывались результаты четырех спортсменов).
В заходе на 50 км командную победу одержали украинки. В составе команды выступала и сумчанка Людмила Шелест, которая показала 17-й результат – 4:36:05.
На 20 км четвертое время показала сумчанка Инна Кашина – 1:30:33. До бронзы не хватило 16 секунд. Командный результат оказался ниже – только пятый.
Ее муж Иван Лосев с командой стал третьим, а индивидуально – десятым.
Среди молодежи до 20 лет на 20 км выступали также наши игорь Гончаренко – 10-ое время (команда показала пятый результат) и Алина Ткач – 26-ое время (команда была седьмой).
Также «золото» завоевала мужская команда на 50 км, но там обошлось без наших.
Соревнования по кроссу и спортивной ходьбе, посвященные памяти ЗТУ В.М.Синявина пройдут под Сумами....
Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине....
6-7 мая на стадионе Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко прошли соревнования ХVI областной универсиады высших учебных заведений III-IV...
Федерация легкой атлетики Украины проводит голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украине в апреле 2019 года....
Сегодня, 5 мая, в Сумах прошел 4-й «Сумы Новая Почта полумарафон»....