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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:26287

Сумчанка выиграла кубок Европы по спортивной ходьбе

Сегодня, 19 мая в литовском Алитусе прошел кубок Европы по спортивной ходьбе.

Скороходы соревновались как в индивидуальном зачете, так и в командном (учитывались результаты четырех спортсменов).

В заходе на 50 км командную победу одержали украинки. В составе команды выступала и сумчанка Людмила Шелест, которая показала 17-й результат – 4:36:05.

На 20 км четвертое время показала сумчанка Инна Кашина – 1:30:33. До бронзы не хватило 16 секунд. Командный результат оказался ниже – только пятый.

Ее муж Иван Лосев с командой стал третьим, а индивидуально – десятым.

Среди молодежи до 20 лет на 20 км выступали также наши игорь Гончаренко – 10-ое время (команда показала пятый результат) и Алина Ткач – 26-ое время (команда была седьмой).

Также «золото» завоевала мужская команда на 50 км, но там обошлось без наших.

Спорт Легкая атлетика Людмила Шелест Спортивная ходьба
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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