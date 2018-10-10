Сумчанка выиграла чемпионат мира по жиму В Токио продолжается чемпионат мира по классическому жиму штанги лежа.

В весовой категории до 57 кг чемпионкой мира сегодня стала сумчанка Анна Рыкун. Воспитанница В.Б. Воронецкого и А.Д. Красилова легко справилась с весом в 97,5 кг. Также Анна заняла третье место в абсолютном зачете среди юниорок и выполнила норматив мастера спорта Украины международного класса. В командном зачете наши юниорки заняли второе место.