Сумчанка выиграла чемпионат мира по жиму

В весовой категории до 57 кг чемпионкой мира сегодня стала сумчанка Анна Рыкун. Воспитанница В.Б. Воронецкого и А.Д. Красилова легко справилась с весом в 97,5 кг. Также Анна заняла третье место в абсолютном зачете среди юниорок и выполнила норматив мастера спорта Украины международного класса. В командном зачете наши юниорки заняли второе место.
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