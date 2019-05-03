В кубке Сумщины определилась лучшая четверка

«Явор» (Краснополье) 0:2 ФК «Тростянец-2»
Голы: Чухненко Владимир (38), Михтуненко Сергей (55)
ФК «Тростянец» 1:1 (пен. 3:4) ФК ООО «Велетень» (Глухов)
Голы: Мигаль Максим (14) – Гололобов Максим (85)
«Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) 1:1 (пен. 6:5) ФК «Кролевец»
Голы: Руденко Сергей (55) – Миронов Артем (33)
«LS Group» (Сумской район) +:- ФК «Ромны»
Сегодня 19 мая ПФК "Сумы" принимал МФК "Николаев "....
Сегодня, 19 мая, ПФК «Сумы» примет МФК «Николаев»....
С 13 по 16 мая в Харькове состоялся финальный этап 14-й летней универсиады Украины по женскому футболу....
18 мая пройдут матчи ¼ финала кубка области по футболу....
Матч за кубок Геннадия Свирского пройдет 18 мая в Ромнах....