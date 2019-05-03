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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25192

Сумские бегуны выиграли чемпионат Украины

18-19 мая в Ужгороде состоялся командный чемпионат Украины по эстафетному бегу.

Соревнования проводились среди мужчин и женщин в возрастных категориях - взрослые, молодежь, юниоры (эстафеты 4х100, 4х400м, 4х800м), юноши и девушки (эстафета 100 + 200 + 300 + 400 м, 4х800м) и смешанная эстафета 4х400 во всех возрастных категориях. В числе 355 участника из 19 регионов Украины было и 47 представителей Сумской области, которые выступили очень успешно: в общекомандном зачете команда Сумской области уверенно заняла первое место - 1390 очков. Второй стала сборная Житомирской области - 852 очка, третьей - Винницкой - 692 очка.

Победителями чемпионата стали семь эстафетных команд Сумщины:

- в эстафете 4х100 команда молодежь мужчины U23 (Антон Никоненко, Максим Ревера, Денис Жидок, Александр Погорилко) - 42.97 с;

- в эстафете 4х100 команда женщин (Оксана Шкурат, Анна Цыбульник, Дарья Маслюк, Анастасия Шишняк) - 48.16 с;

- в эстафете 4х400 команда мужчин (Александр Погорилко, Федор Савостьян, Константин Ожийов, Михаил Тютюнников) - 3:13.31 мин.;

- в эстафете 100 + 200 + 300 + 400 м юноши U18 (Максим Канивец, Иван Литвиненко, Максим Штакин, Андрей Нечипоренко) - 2:02.12 мин.;

- в эстафете 4х800 команда молодежь женщины U23 (Екатерина Осаулець, Мария Радько, Анастасия Лукашевич, Ирина Коваль) - 9:59.90 мин.;

- в эстафете MIX 4х400 молодежь U23 (Анна Цыбульник, Виктория ЛУНИКА, Федор Савостьян, Александр Погорилко) - 3:34.50 мин.;

- в эстафете MIX 4х400 взрослые (Анастасия Шишняк, Евгения Мучарова, Константин Ожийов, Михаил Тютюнников) - 3:33.29 мин - это новый рекорд области.

Второй место завоевали:

- в эстафете 4х100 команда мужчин (Андрей Волынец, Юрий Сторож, Владимир Супрун, Михаил Тютюнников) - 42.20 с;

- в эстафете 100 + 200 + 300 + 400м девушки U18 (Влада Янишевская, Екатерина Стадник, Анжелика Рачковская, Диана Гончаренко) - 2:20.40 мин.;

- в эстафете 4х400 команда молодежь женщины U23 (Анна Цыбульник, Евгения Мучарова, Анастасия Шишняк, Виктория Луника) - 3:54.10 мин.;

- в эстафете 4х800 команда женщин (Татьяна Головченко, Вероника Калашникова, Яна Тимошенко (Нагорная), Мария Радько) - 10:26.18 мин.

3-е место заняли:

- в эстафете 4х100 команда молодежь женщины U23 (Виктория Луника, Алина Титаренко, Дарья Косенко, Евгения Мучарова) - 50.30 с;

- в эстафете 4х400 команда женщин (Алина Титаренко, Дарья Маслюк, Оксана Шкурат, Яна Тимошенко (Нагорная) - 4:19.75 мин.;

- в эстафете 4х800 команда юниорок U20 (Екатерина Гунько, Таисия Хоменко, Анастасия Левада, Лиза Стожок) - 10: 52.09 мин.;

- в эстафете 4х800 команда молодежь мужчины U23 (Константин Ожийов, Федор Савостян, Виталий Ивах, Валерий Буян) - 8:11.95 мин.

Спорт Легкая атлетика
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