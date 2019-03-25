Приезд новых троллейбусов в Сумы откладывается? Ожидаемые уже в мае новые троллейбусы прибудут в Сумы в июне.

Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, отвечая на вопрос мэра Сум Александра Лысенко, когда в города прибудут купленные троллейбусы.

- Надеемся, что сроки поставки будут выполнены, - начал В.Однорог. – И в июне месяце троллейбусы будут у нас.

Напомним: неделю назад на предыдущем аппаратном совещании забывчивый Александр Лысенко уже спрашивал о сроках поставки. Тогда Виталий Однорог говорил, что два троллейбуса прибудут до конца мая, еще два – в июне. Сроки поставки, согласно договору, до конца июня.