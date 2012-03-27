В Сумах чистят ливневую канализацию Пока сделано меньше 20%.

Вопрос поднимался сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- На сегодняшний день КП «Дорремстрой» обслуживает 1165 ливневых колодцев, расположенных на 41 улице города. Протяженность канализации 32 км, - доложил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. – С целью обеспечения надлежащего уровня ее функционирования работники предприятия с весны начали работы по прочистке. На сегодня прочищено 194 колодца по ул. Харьковской (150 штук), ул. Зеленко (13), ул. СКД (18), ул. Набережная р. Сумки (13). Работы продолжаются. Вопрос на контроле коммунального предприятия до полного его решения.

- Хорошо, обращаю ваше внимание еще на пр. Лушпы, - вставил слов мэр Сум Александр Лысенко. – Возле ТРЦ «Атриум», как большой дождь, так сразу там лужа. А в центре у нас нормально? Возле рынка вроде нет луж, а посмотрите возле «Бытовика». Оставляем на контроле.

Напомним: во время последнего ливня, в апреле, именно ул. Набережная р. Стрелки была полностью залита, в том числе и тротуары.