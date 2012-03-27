Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55290

В Сумах чистят ливневую канализацию

Пока сделано меньше 20%.

Ливень 11 апреля на ул. Набережная р. Стрелка

Фото Ирины Билык

Вопрос поднимался сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- На сегодняшний день КП «Дорремстрой» обслуживает 1165 ливневых колодцев, расположенных на 41 улице города. Протяженность канализации 32 км, - доложил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко. – С целью обеспечения надлежащего уровня ее функционирования работники предприятия с весны начали работы по прочистке. На сегодня прочищено 194 колодца по ул. Харьковской (150 штук), ул. Зеленко (13), ул. СКД (18), ул. Набережная р. Сумки (13). Работы продолжаются. Вопрос на контроле коммунального предприятия до полного его решения.

- Хорошо, обращаю ваше внимание еще на пр. Лушпы, - вставил слов мэр Сум Александр Лысенко. – Возле ТРЦ «Атриум», как большой дождь, так сразу там лужа. А в центре у нас нормально? Возле рынка вроде нет луж, а посмотрите возле «Бытовика». Оставляем на контроле.

Напомним: во время последнего ливня, в апреле, именно ул. Набережная р. Стрелки была полностью залита, в том числе и тротуары.

Общество Ливневая канализация
view counter

По тематике

15.04.2019 11:10

Сумские коммунальщики объяснили, почему город снова затопило после дождя

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера объяснил, почему сумские дороги постоянно затапливает после ливней....

В Сумах хотят сделать электронную карту ливневок
08.10.2018 15:31

В Сумах хотят сделать электронную карту ливневок

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Инвентаризация ливневых канализаций и стоков»....

22.08.2016 12:30

На Химгородке собираются сделать ливневую канализацию

Городские власти решили делать ливневую канализацию в районе Химгородка....

13.06.2016 08:47

В Сумах начали чистить ливневки

В Сумах дорожники начали очистку ливневой канализации....

27.03.2012 15:43

Дом в центре Сум осушат ради почетного гражданина

Дом по ул.Набережной реки Стрелки,38 подтапливают талые воды, в связи с чем местные жители пожаловались мэру, потребовавшему принять меры.... 2

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.