Сумчанам могут увеличить оплачиваемый отпуск

Изменения хотят внести в статью 173 Трудового кодекса. Новые изменения планируются для того, чтобы выполнить нормы Европейского Союза.
Помимо 28 дней оплачиваемого отпуска, рабочая неделя европейского работника не должна превышать 48 часов. В некоторых европейских странах (Франция, Дания, Финляндия) ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 35 дней.
Таким образом в правительстве хотят сохранить эффективность использования рабочей силы. По данным европейских экспертов, работник, который хорошо отдохнул, имеет более высокую эффективность труда.
По мнению эксперта, в Верховной Раде должны принять поправку к статье Трудового кодекса, чтобы улучшить эффективность рабочих кадров.
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