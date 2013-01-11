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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30143

Сумчанам могут увеличить оплачиваемый отпуск

В правительстве предлагают увеличить оплачиваемый отпуск для украинцев с 24 до 28 дней.

Изменения хотят внести в статью 173 Трудового кодекса. Новые изменения планируются для того, чтобы выполнить нормы Европейского Союза.

Помимо 28 дней оплачиваемого отпуска, рабочая неделя европейского работника не должна превышать 48 часов. В некоторых европейских странах (Франция, Дания, Финляндия) ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 35 дней.

Таким образом в правительстве хотят сохранить эффективность использования рабочей силы. По данным европейских экспертов, работник, который хорошо отдохнул, имеет более высокую эффективность труда.

По мнению эксперта, в Верховной Раде должны принять поправку к статье Трудового кодекса, чтобы улучшить эффективность рабочих кадров.

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