В Сумах управление образование переселят в КЮТ В планах городских властей переселить управление образования в бывший клуб юных техников.

Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко после заслушивания отчета директора департамента социальной защиты населения Татьяны Масик. Она сообщила, что надеется, что в ближайшем будущем весь первый этаж админздания на Харьковской, 35 будет отдан ее структурному подразделению.

- Я думаю, после решения вопроса с размещением управления образования в помещении, которое мы купили у завода, сделаем там соответствующий ремонт, тогда решится и ваш вопрос, - поведал мэр. – Но, думаю, что проектировать уже можно и сейчас.

Напомним: бывший Клуб юных техников обошелся городу в 17 млн грн. Его купили в ноябре 2018 года, даже не зная, зачем он нужен городу. Тогда у трети жителей Сум не начался отопительный сезон из-за долгов Котельной Северного промузла за газ. Именно таким образом городские власти хотели решить этот вопрос…