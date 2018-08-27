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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34232

Сумских мусорщиков штрафуют за заезды на зеленые зоны

Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык.

- Мы поставили на четырех контейнерных площадках большие трехтонные контейнеры, - напомнил он. – Но полиция штрафует наших водителей за заезд на зеленую зону. Они уже отказываются туда ездить. Мы будем их забирать…

Напомним: такие контейнеры поставили в местах массового скопления строительного мусора, куда не только сносят, но и свозят отходы сумчане. Мусорщики не успевают их убирать, как они наполняются снова. Пока эту проблему городские власти решить не могут. Вот и сегодня мэр Сум Александр Лысенко не нашелся что ответить…

Общество Вывоз мусора
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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