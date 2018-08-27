Сумских мусорщиков штрафуют за заезды на зеленые зоны Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык.

- Мы поставили на четырех контейнерных площадках большие трехтонные контейнеры, - напомнил он. – Но полиция штрафует наших водителей за заезд на зеленую зону. Они уже отказываются туда ездить. Мы будем их забирать…

Напомним: такие контейнеры поставили в местах массового скопления строительного мусора, куда не только сносят, но и свозят отходы сумчане. Мусорщики не успевают их убирать, как они наполняются снова. Пока эту проблему городские власти решить не могут. Вот и сегодня мэр Сум Александр Лысенко не нашелся что ответить…