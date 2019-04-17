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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 69 ЧП

В результате пожаров погиб 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 13 здания, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 87 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасен 1 человек, 26 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн. 290 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 566 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухостоя. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
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«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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