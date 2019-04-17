За неделю на Сумщине зарегистрировано 69 ЧП В результате пожаров погиб 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 13 здания, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 87 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасен 1 человек, 26 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн. 290 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 566 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухостоя. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.