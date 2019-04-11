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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04350

Еще трое сумчан заболели корью

За последнюю неделю в Сумах трое сумчан заболели корью.

Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе зарегистрировано три случая заболевания корью, - доложила она. - Все случаи среди взрослого населения. На сегодня в стационарах больных корью нет. С начала 2019 года в городе зарегистрировано 78 случаев заболевания на корь, среди них 18 детей, 12 медицинских работников и двое работников учреждений здравоохранения.

Общество Корь
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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