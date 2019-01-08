В Сумах растет травматизм

Это на 10,4% больше, чем на прошлой неделе - 528, в том числе количество травмированных детей - 197.
Из 589 травм: бытовых - 287, уличных - 226, производственных – 2, дорожно-транспортных - 2, спортивных - 23, других – 49, сообщили в горотделе здравоохранения.
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 528 человек....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 493 человека....
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Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 471 человек....
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