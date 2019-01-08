В Сумах растет травматизм Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 589 человек.

Это на 10,4% больше, чем на прошлой неделе - 528, в том числе количество травмированных детей - 197.

Из 589 травм: бытовых - 287, уличных - 226, производственных – 2, дорожно-транспортных - 2, спортивных - 23, других – 49, сообщили в горотделе здравоохранения.