Сколько сумчан подписали декларации с врачами

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г.Сумы заключен 215954 декларации о выборе врача, оказывает первичную медицинскую помощь (КНП «ЦПМСД №1» СГС - 112770, КНП «ЦПМД №2» СГС - 103184), что составляет 82% приписного населения города. Кроме того, больше 16 тысяч деклараций подписано с частными клиниками, сообщили в отделе здравоохранения.
Новые правила могут заработать от 1 апреля. В Украине хотят полностью прекратить финансирование пациентов, которые не заключили декларации с терапевтом...
В области заключено уже 806 497 соглашений между врачами и пациентами....
Как сообщил на аппаратном совещании в облгосадминистрации начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, в области заключено 803 200 договоров, что...
О ситуации с заключением деклараций с врачами рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения...
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключен 200291 договор на выбор врача, который оказывает первичную...