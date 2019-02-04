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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08277

Сколько сумчан подписали декларации с врачами

В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена.

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г.Сумы заключен 215954 декларации о выборе врача, оказывает первичную медицинскую помощь (КНП «ЦПМСД №1» СГС - 112770, КНП «ЦПМД №2» СГС - 103184), что составляет 82% приписного населения города. Кроме того, больше 16 тысяч деклараций подписано с частными клиниками, сообщили в отделе здравоохранения.

Общество Декларации с врачами
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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