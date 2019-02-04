Сколько сумчан подписали декларации с врачами В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена.

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г.Сумы заключен 215954 декларации о выборе врача, оказывает первичную медицинскую помощь (КНП «ЦПМСД №1» СГС - 112770, КНП «ЦПМД №2» СГС - 103184), что составляет 82% приписного населения города. Кроме того, больше 16 тысяч деклараций подписано с частными клиниками, сообщили в отделе здравоохранения.