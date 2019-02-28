На Котельной Северного промузла не знают, когда снова включат горячую воду

Вопрос подняли сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии, куда пришли жители города, не довольные, что у них уже 30 дней нет горячей воды, и никто не знает, когда она будет.
Мэр Сум дал слово представителю КСПУ.
- 22 апреля было прекращено горячее водоснабжение, о чем было проинформировано всех потребителей, - сообщил тот. – Проведены профилактические и ремонтные работы на оборудовании котельной. До конца недели будет дополнительная информация по поводу возобновления горячего водоснабжения.
- Об этом я знал еще на прошлой неделе. Если будет информация, сразу сообщайте, мы выложим на наш сайт, чтобы люди знали…
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Козлы! Чтобы вы в аду в тазах мылись от смолы. Уроды