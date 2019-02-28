Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:253741

На Котельной Северного промузла не знают, когда снова включат горячую воду

Уже месяц треть Сум сидит без горячей воды в зоне обслуживания Котельной Северного промузла.

Вопрос подняли сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании в мэрии, куда пришли жители города, не довольные, что у них уже 30 дней нет горячей воды, и никто не знает, когда она будет.

Мэр Сум дал слово представителю КСПУ.

- 22 апреля было прекращено горячее водоснабжение, о чем было проинформировано всех потребителей, - сообщил тот. – Проведены профилактические и ремонтные работы на оборудовании котельной. До конца недели будет дополнительная информация по поводу возобновления горячего водоснабжения.

- Об этом я знал еще на прошлой неделе. Если будет информация, сразу сообщайте, мы выложим на наш сайт, чтобы люди знали…

Общество Горячая вода КСПУ
view counter

Комментарии

Игорь Смайл
zet.smile
Сегодня 11:55

Козлы! Чтобы вы в аду в тазах мылись от смолы. Уроды

По тематике

22.04.2019 10:43

В Ковпаковском районе отключили горячую воду

С 22 апреля, Котельная Северного промузла в Сумах на ремонте....

30.03.2019 11:59

Кабмин передумал отключать КСПУ от газа

Кабмин принял постановление, которое дает возможность на приобретение природного газа в НАК «Нефтегаз Украины» до 1 мая 2019 года....

25.03.2019 10:51

С 1 апреля КСПУ могут отключить газ

Такое письмо пришло в Сумской горсовет от НАК «Нафтогаз»....

18.03.2019 15:50

В мэрии Сум хотят переподключить потребителей КСПУ к «Сумытеплоэнерго»

Облгосадминистрация ждет от Сумского горсовета обоснования возможности и последствий подключение части Сум - зоны отопления КСПУ - к ООО «Сумытеплоэнерго»....

С марта КСПУ будет принимать сумчан по новому адресу
28.02.2019 16:31

С марта КСПУ будет принимать сумчан по новому адресу

С марта Дирекция «Котельная Северного промузла» будет осуществлять прием потребителей по новому адресу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.