В Сумах горела дача

19 мая в 13:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании деревянного дачного дома, который находится в г. Сумы на территории одного из дачных кооперативов. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное сооружение и близлежащие соседние деревянные дачные дома.
В 14:12 возгорание было локализовано, в 14:14 - потратив на тушение 0,5 тонны воды ликвидировано.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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