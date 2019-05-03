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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53582

В Сумах горела школа

За минувшие сутки в Сумах пожарные дважды ликвидировали пожара в не эксплуатируемых зданиях.

19 мая в 12:31 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорания не эксплуатируемом сооружении по ул. Мира в Сумах (бывшая школа № 16). На место происшествия был направлен дежурный караулов 2-й Государственной пожарно-спасательной части. На втором этаже огонь охватил деревянный пол площадью в 2 кв. м. В 12:41 возгорание локализовали, в 12:45 - ликвидировали.

В этот же день, уже в 15:48 пожарные получили информацию, что с ул. Героев Сумщины выходит дым из не эксплуатируемого здания. Горел мусор на площади до 70 кв. м. Дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части локализовал пожар в 16:05, ликвидировал в 17:45, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Школа № 16
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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