В Сумах горела школа За минувшие сутки в Сумах пожарные дважды ликвидировали пожара в не эксплуатируемых зданиях.

19 мая в 12:31 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорания не эксплуатируемом сооружении по ул. Мира в Сумах (бывшая школа № 16). На место происшествия был направлен дежурный караулов 2-й Государственной пожарно-спасательной части. На втором этаже огонь охватил деревянный пол площадью в 2 кв. м. В 12:41 возгорание локализовали, в 12:45 - ликвидировали.

В этот же день, уже в 15:48 пожарные получили информацию, что с ул. Героев Сумщины выходит дым из не эксплуатируемого здания. Горел мусор на площади до 70 кв. м. Дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части локализовал пожар в 16:05, ликвидировал в 17:45, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.