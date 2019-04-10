На Сумском НПО начали погашать долги по зарплате В течение предыдущей недели (с 8 по 15 мая) задолженность по заработной плате выплачивали три работодатели на общую сумму 14,5 млн грн.

Об этом сообщили в горуправлении по вопросам труда.

А именно: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 13,3 млн грн; ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 842 тыс. грн; ООО «Сумы - Сахар» - 292,2 тыс. гривен.

Всего с начала мая этого года четырьмя предприятиями было выплачено 15,5 млн грн задолженности по заработной плате, в том числе: ПАО «СМНПО» - 13,3 млн грн .; ООО «Сумы - Сахар» - 1,1 млн грн (задолженность погашена в полном объеме); ООО «СМНПО» - 985 тыс. грн; ООО «Сумыспортинвест» - 56,6 тыс. гривен.

По состоянию на 1 мая просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 272,3 млн грн. имели 13 предприятий города.

Из них пять - экономически активные (243,4 млн грн.), из них: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 236 млн грн; семь - предприятия-банкроты (28,8 млн грн), наибольший удельный вес среди которых имеет ОАО «Selmi» - 26,4 млн грн.

По сравнению с 1 апреля этого года общая сумма задолженности по заработной плате по городу выросла на 17 млн грн или на 6,6%, количество должников не изменилось.