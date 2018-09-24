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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25283

К ремонту фасадов домов на Соборной хотят подключить владельцев зданий

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил департаменту инфраструктуры города в вопросе ремонта фасадов сооружений теснее работать с владельцами зданий по ул. Соборная.

Директор департамента инфраструктуры города Эдуард Велитченко доложил, что ремонта требуют здания № 34, № 44, № 48 по ул. Соборная, но они не относятся к жилому фонду города.

Среди жилых домов на ремонт фасада ожидают здания № 25 № 32, № 46 по ул. Соборная. Все они являются памятниками архитектуры. По словам Эдуарда Велитченко, в этом году предусмотрено 3,1 млн грн на выполнение работ по реставрации кровли и фасада жилого дома № 32 по ул. Соборная.

Что касается других домов, то Александр Лысенко отметил необходимость собрать совещание с выходом на место и общаться непосредственно с владельцами зданий, которые нужно ремонтировать.

- Когда владельцы не имеют возможности выполнять ремонтные работы - это одно дело, но когда такая возможность есть, но они чего-то ждут - уже совсем другое, - отметил мэр. - Поэтому надо их привлекать к этому процессу, ведь мы не можем постоянно прикрывать заброшенный фасад зданий на центральной улице города баннерами.

Александр Лысенко поручил в ближайшее время собрать совместное совещание с участием руководства департамента инфраструктуры города, управления государственного архитектурно-строительного контроля, а также управления архитектуры и градостроительства.

Напомним: об это уже говорят пятый год, но дело не сдвинулось с мертвой точки ни на шаг…

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