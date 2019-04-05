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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские борцы - чемпионы международного турнира в Белоруссии

17-18 мая в белорусском городе Гомель состоялся ежегодный Международный юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню Победы «Кубок Памяти».

В турнире приняли участие около 250 спортсменов со всех областей Республики Беларусь, а также гости из России, Молдавии и Украины.

Команду Украины представляли сумчане (СК «Тамирлан», ДЮСШ по вольной борьбе, ФСО «Динамо»).

Чемпионами турнира стали Вадим Пономаренко (69 кг) и Никита Охрименко (47 кг), бронзовые медали завоевали Владимир Худяков (35 кг) и Никита Борисов (+47 кг). В упорной борьбе за 3-е место уступил Леонтий Коротча (35 кг). Тренеры: Сергей и Александр Скварчи.

Спорт Вольная борьба
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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