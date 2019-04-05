Сумские борцы - чемпионы международного турнира в Белоруссии

В турнире приняли участие около 250 спортсменов со всех областей Республики Беларусь, а также гости из России, Молдавии и Украины.
Команду Украины представляли сумчане (СК «Тамирлан», ДЮСШ по вольной борьбе, ФСО «Динамо»).
Чемпионами турнира стали Вадим Пономаренко (69 кг) и Никита Охрименко (47 кг), бронзовые медали завоевали Владимир Худяков (35 кг) и Никита Борисов (+47 кг). В упорной борьбе за 3-е место уступил Леонтий Коротча (35 кг). Тренеры: Сергей и Александр Скварчи.
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