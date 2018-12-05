Сумская пляжница с серебром турецкого турнира

В нем принимали участие три украинские пары. Сумчанка Марина Самодай с киевлянкой Дианой Луниной в группе обыграла турчанок и канадок, затем в ¼ финала другую украинскую пару сестер Махно, в полуфинале – швейцарок, а в финале только на тай-брейке уступили россиянкам 1:2 (17-21, 21-16, 14-16).
12-14 апреля в Лангкави (Малайзия) проходил 1* турнир Мирового тура по пляжному волейболу....
11 апреля украинские пляжницы Диана Лунина и Марина Самодай завоевали первые награды в 2019 году....
22-24 марта в Черноморске прошел финал зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет....
24-27 января в Первомайске (Харьковская обл.) проходил 1-й тур зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет....
С 29 ноября по 2 декабря в словенском городе Любляна состоялся очередной этап Мирового тура 1* по пляжному волейболу....