Сумская пляжница с серебром турецкого турнира 17-19 мая в Турции в рамках мирового тура по пляжному волейболу прошел турнир Aydin Masters.

В нем принимали участие три украинские пары. Сумчанка Марина Самодай с киевлянкой Дианой Луниной в группе обыграла турчанок и канадок, затем в ¼ финала другую украинскую пару сестер Махно, в полуфинале – швейцарок, а в финале только на тай-брейке уступили россиянкам 1:2 (17-21, 21-16, 14-16).