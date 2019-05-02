Сумские правоохранители накрыли нарколабораторию под Киевом

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным отделом УСБУ в Сумской области при оперативном сопровождения сотрудников Межрайонного оперативно-розыскного отдела ОРУ Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили преступную деятельность лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества - «амфетамин».
Установлено, что жители Киевской области занимались изготовлением указанной психотропного вещества и осуществляли ее сбыт наркозависимым лицам Сумской области. При этом, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, указанные лица постоянно меняли место изготовления психотропного вещества.
Во время санкционированных обысков в субботу, 18 мая, у фигурантов дела в Киевской области обнаружены остатки психотропного вещества общей массой около 20 грамм, предметы необходимые для его изготовления, шприцы с остатками наркотических веществ.
По результатам обысков 34-летнего жителя Киевской области, который причастен к изготовлению и распространению психотропного вещества задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Досудебное следствие продолжается, после результатов экспертизы изъятых веществ у других фигурантов будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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