Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 10-летних

В соревнованиях принимали участие 7 команда, 4 из них сумские.
По результатам сыгранных игр команды заняли места:
1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю.)
2 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер - Саленко Н.С.)
3 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер - Ткач Н.В., Стеценко В.П.)
4 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренеры - Бондаренко И.Н., Нюкина И.А.)
5 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер - Шаповал Н.С.)
6 место - Сборная команда г. Полтавы-1 (тренер - Дроцкая Л.А.)
7 место - сборная команда г. Полтава-2 (тренер - Полевой Ю.)
По традиции оргкомитетом соревнований были отмечены лучшие игроки в номинациях:
Лучший вратарь - Лосицкая Руслана (ДЮСШ «Колосок»)
Лучший нападающий - Хабакова София (СДЮШОР «Динамо-3»)
Лучший защитник - Гуленко Анастасия (СДЮШОР «Динамо-2»)
Лучший игрок чемпионата - Басанец София (СДЮШОР «Динамо-1»).
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