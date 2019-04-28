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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 10-летних

17-19 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2008-2009 г.р.

В соревнованиях принимали участие 7 команда, 4 из них сумские.

По результатам сыгранных игр команды заняли места:

1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю.)

2 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер - Саленко Н.С.)

3 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер - Ткач Н.В., Стеценко В.П.)

4 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренеры - Бондаренко И.Н., Нюкина И.А.)

5 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер - Шаповал Н.С.)

6 место - Сборная команда г. Полтавы-1 (тренер - Дроцкая Л.А.)

7 место - сборная команда г. Полтава-2 (тренер - Полевой Ю.)

По традиции оргкомитетом соревнований были отмечены лучшие игроки в номинациях:

Лучший вратарь - Лосицкая Руслана (ДЮСШ «Колосок»)

Лучший нападающий - Хабакова София (СДЮШОР «Динамо-3»)

Лучший защитник - Гуленко Анастасия (СДЮШОР «Динамо-2»)

Лучший игрок чемпионата - Басанец София (СДЮШОР «Динамо-1»).

Спорт Хоккей на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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