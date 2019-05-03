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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16299

В Тростянце начали реконструкцию городского парка

Накануне фестиваля «Чайковский fest» в городском парке Тростянца, возле памятника П. И. Чайковскому осуществлено благоустройство.

Вместо старого асфальта, тротуарной плиткой двух цветов вымощена широкая дорожка, ведущая к памятнику. Вдоль тротуара, в тени деревьев установлены удобные скамейки со спинками для отдыха тростянчан и гостей города.

«Изменения в городском парке только начинаются!» - уверенно говорит Юрий Бова, мэр Тростянецкой ОТГ.

Общество Тростянец
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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