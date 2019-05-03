В Тростянце начали реконструкцию городского парка

Вместо старого асфальта, тротуарной плиткой двух цветов вымощена широкая дорожка, ведущая к памятнику. Вдоль тротуара, в тени деревьев установлены удобные скамейки со спинками для отдыха тростянчан и гостей города.
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