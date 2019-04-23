На Сумщине провели соревнования по спортивному ориентированию

Школьники, взрослые, родители с детьми - как лебединцы, так и гости города, проверяли свою ловкость, выдержку, умение сориентироваться на местности, а также приятно и с пользой для здоровья провести время, посоревноваться, кто сильнейший и самый ловкий. Участники соревновались в разных возрастных группах.
В итоге призовые места были определены в каждой возрастной категории:
родители и дети:
I место - Выровский Ростислав,
II - Кудлай Артем,
III - Воронова София, Корабельское Екатерина, Кириченко Анжелика;
женщины 10-13:
I место - Камчатная Валерия,
II - Гребец Дарья,
III - Гамова Дарья;
женщины 14-20:
I место - Орлова Наталья,
II - Петренко Биата,
III - Мольчиц Дарья;
женщины 21-40:
I место - Пичугина Мария,
женщины 41-55:
I место - Галак Людмила,
II - Яненко Ирина;
мужчины 10-13:
I место - Терещенко Александр,
II - Повидыш Иван,
III - Грек Михаил;
мужчины 14-20:
I место - Древаль Егор,
II - Павленко Андрей,
III - Коростиль Дмитрий;
мужчины 21-40:
I место - Меренков Виталий,
II - Пичугин Дмитрий,
III - Максименко Владислав;
мужчины 41-55:
I место - Яненко Сергей.
Победители были награждены медалями и грамотами.
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