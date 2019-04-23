На Сумщине провели соревнования по спортивному ориентированию 18 мая вблизи Лебедина прошли соревнования по спортивному ориентированию «Лебедиський Азимут - 2019», которые уже по праву можно назвать традиционными для города.

Школьники, взрослые, родители с детьми - как лебединцы, так и гости города, проверяли свою ловкость, выдержку, умение сориентироваться на местности, а также приятно и с пользой для здоровья провести время, посоревноваться, кто сильнейший и самый ловкий. Участники соревновались в разных возрастных группах.

В итоге призовые места были определены в каждой возрастной категории:

родители и дети:

I место - Выровский Ростислав,

II - Кудлай Артем,

III - Воронова София, Корабельское Екатерина, Кириченко Анжелика;

женщины 10-13:

I место - Камчатная Валерия,

II - Гребец Дарья,

III - Гамова Дарья;

женщины 14-20:

I место - Орлова Наталья,

II - Петренко Биата,

III - Мольчиц Дарья;

женщины 21-40:

I место - Пичугина Мария,

женщины 41-55:

I место - Галак Людмила,

II - Яненко Ирина;

мужчины 10-13:

I место - Терещенко Александр,

II - Повидыш Иван,

III - Грек Михаил;

мужчины 14-20:

I место - Древаль Егор,

II - Павленко Андрей,

III - Коростиль Дмитрий;

мужчины 21-40:

I место - Меренков Виталий,

II - Пичугин Дмитрий,

III - Максименко Владислав;

мужчины 41-55:

I место - Яненко Сергей.

Победители были награждены медалями и грамотами.