Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 21 мая, в Сумах резких изменений погоды не ожидается.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 12-14 °С, днем столбик термометра будет показывать 23-25 °С. Вместе с тем, 21 мая на большей части территории Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).