Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по городу ночью 12-14 °С, днем столбик термометра будет показывать 23-25 °С.
Вместе с тем, 21 мая на большей части территории Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
8-9 мая циклон принесет в Сумскую область дожди и грозы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 1 мая по г. Сумы и области в течение суток ожидается дождь, порывы ветра...