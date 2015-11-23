В Сумах поезд сбил насмерть мужчину 18 мая на железнодорожной станции «Сумы-Товарная» тепловоз совершил наезд на мужчину, который находился на путях и не реагировал на звуковые сигналы машиниста.

От полученных травм 56-летний умер на месте. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама. По данным полиции, по состоянию 19 мая на территории Сумской области зафиксировано 33 несчастных случая, в которых 15 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 36 с 20 погибшими).