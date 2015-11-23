В Сумах поезд сбил насмерть мужчину

От полученных травм 56-летний умер на месте. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию 19 мая на территории Сумской области зафиксировано 33 несчастных случая, в которых 15 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 36 с 20 погибшими).
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