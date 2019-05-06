У Сумах рятувальники перевіряють табори

Під час перевірки рятувальники особливу увагу звернули на необхідність утримання у належному стані електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів евакуації та забезпеченості первинними засобами пожежогасіння, куточків пожежної безпеки із актуальною інформацією тощо.
Також проведено інструктажі щодо дій у разі виникнення пожежі, щодо дотримання основних заходів безпеки при евакуації людей із приміщень та щодо дій у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів на прилеглих територія навчальних закладів, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.
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