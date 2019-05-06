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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32172

У Сумах рятувальники перевіряють табори

Працівниками Сумського міського відділу Управління ДСНС України у Сумській області проводяться перевірки з підготовки до відкриття дитячих оздоровчих таборів відпочинку, а також таборів із денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть працювати в період літніх канікул.

Під час перевірки рятувальники особливу увагу звернули на необхідність утримання у належному стані електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів евакуації та забезпеченості первинними засобами пожежогасіння, куточків пожежної безпеки із актуальною інформацією тощо.

Також проведено інструктажі щодо дій у разі  виникнення пожежі, щодо дотримання основних заходів безпеки при евакуації людей із приміщень та щодо дій у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів на прилеглих територія навчальних закладів, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.

Общество Лагеря Спасатели
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