У Сумах рятувальники перевіряють табори Працівниками Сумського міського відділу Управління ДСНС України у Сумській області проводяться перевірки з підготовки до відкриття дитячих оздоровчих таборів відпочинку, а також таборів із денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть працювати в період літніх канікул.

Під час перевірки рятувальники особливу увагу звернули на необхідність утримання у належному стані електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установок пожежної автоматики, шляхів евакуації та забезпеченості первинними засобами пожежогасіння, куточків пожежної безпеки із актуальною інформацією тощо.

Також проведено інструктажі щодо дій у разі виникнення пожежі, щодо дотримання основних заходів безпеки при евакуації людей із приміщень та щодо дій у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів на прилеглих територія навчальних закладів, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.