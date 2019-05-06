По Сумщині подорожує інтерактивний музей історії АТО Вже майже чотири роки в місті Суми функціонує інтерактивний музей історії АТО.

Організатором створення музею став ветеран війни на Донбасі, голова громадської організації «Таланти Сумщини» Олег Литвиненко, який тривалий час виконував бойові завдання в найгарячіших місцях на Сході України, зокрема Донецький аеропорт, Дебальцеве тощо. В ході лікування у військових госпіталях після численних поранень Олег Литвиненко взяв за мету створити музей історії АТО, щоб донести до молоді Сумщини на прикладі зібраних артефактів правду про події на Донбасі.

Всі експонати музею історії АТО збирались по клаптикам з багатьох військових частин та підрозділів, які виконували завдання в зоні проведення АТО/ООС. З часу створення музею він постійно подорожує навчальними закладами Сумщини, щоб кожен оглядач мав можливість передивитись та оцінити наявні експозиції.

- Музей був створений як інтерактивний, що дає можливість школярам власноруч одягнути та потримати всі зібрані експонати. Кожна річ, яка тут представлена має свою власну історію і я особисто це розповідаю учням, - зазначив голова громадської організації «Таланти Сумщини» Олег Литвиненко.

Поряд з цим організатори створили аматорський відеофільм «Від козаків до кіборгів», який розкриває війну на Сході України очима українських воїнів та постійно демонструється в навчальних закладах Сумщини.

Учасники війни на Донбасі постійно долучаються до проведення організаційних заходів в навчальних закладах міста Суми, з моменту існування музею вже проведення більше 600 змістовних тривалих екскурсій з молоддю.

На майбутнє, організатори планують створити музейний комплекс «Діорама історії АТО» у вигляді макету блокпосту. Аналогів такого музейного комплексу поки що в Україні немає, повідомляє Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Чернігів).