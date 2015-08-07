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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумські школярі змагались у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

На Сумщині, поблизу міста Путивль, провели обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Протягом п’яти днів молодь зі всіх куточків Сумської області змагалась за звання кращого. Змагання проходили на базі місцевого оздоровчого табору «Схід».

Організацію проведення заходу взяли на себе Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та Департамент освіти і науки та управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.

Участь у «Джурі» взяли близько 200 учнів віком від 6 до 17 років. Учасники демонстрували навички зі стройової підготовки, уміння надавати першу медичну допомогу тощо.  Не менш напруженими були залікові змагання «Відун», «Бівак», «Стрільба» та «Перетягування линви», але справжнім випробуванням для учасників стало залікове змагання «Туристська смуга перешкод», де молодь демонструвала емоційно-вольові якості.

За підсумками змагань  бронзу у загальному заліку змагань посіла збірна команда з Кролевця Сумської області, срібло у збірної команди з Великої Писарівки  Сумської області, а переможцем стала збірна команда з міста Суми, яка в подальшому і буде представляти Сумщину на Всеукраїнському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), повідомляє відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Чернігів).

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